Óscar Luna Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tres integrantes honorarios de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentaron su renuncia tras la intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer al órgano.

Katia D’Artigues, Mauricio Merino y Regina Tamés abandonaron el Consejo y manifestaron por separado su descontento con el reciente cuestionamiento del Ejecutivo federal hacia los aportes de esta institución.

D’Artigues dirigió un escrito a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y a Mariclaire Acosta, presidenta de la Asamblea Constitutiva del Conapred.

“(El Conapred) no es una institución que ha simulado cumplir con su cometido, al contrario, es una institución que ha protegido y defendido a quienes también el Presidente nos prometió proteger: los más invisibles, los más vulnerados y también a los más pobres”, señaló en el documento presentado el viernes.

“Sí veo surgir al País de un solo hombre que ejerce el poder. No coincido con la visión presidencial de recortar presupuesto en el tema de la discriminación, cuando destinar recursos a la protección de derechos es una inversión y no un gasto”.

Más de 380 organizaciones civiles llamaron ayer a fortalecer el Conapred para avanzar en la reducción de la discriminación y la desigualdad.