Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el aumento del gasto militar, la caída de la ayuda internacional al desarrollo, los conflictos y las desigualdades, el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Allegra Baiocchi, llamaron a defender el multilateralismo y fortalecer a las Naciones Unidas.

Durante la ceremonia por el 81 aniversario de la Organización, realizada en la Cancillería, Velasco advirtió que el mundo enfrenta mayores retos que los existentes cuando se fundó el organismo, al término de la Segunda Guerra Mundial.

«En 2025, el gasto militar mundial aumentó por onceavo año consecutivo, mientras la ayuda oficial al desarrollo cayó por segundo año, en un 23 por ciento. Las crisis relacionadas con el cambio climático dejan cada año más víctimas y más daños materiales. Y todo esto ocurre en un mundo donde más de la mitad de la población recibe apenas el ocho por ciento del ingreso global», advirtió.

Frente a este panorama, Velasco defendió la cooperación internacional como una vía para impulsar soluciones a los conflictos, promover los derechos humanos y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

«El multilateralismo y las Naciones Unidas solo tienen sentido cuando mejoran la vida de las personas», sostuvo.

El funcionario destacó que México impulsa, junto con Francia, una iniciativa para restringir voluntariamente el uso del veto en casos de atrocidades masivas, así como un grupo de mediación con Noruega, Qatar y Suiza.

También mencionó la participación mexicana en la iniciativa de reforma ONU 80, junto con Noruega, que busca dar al organismo mayor dinamismo, racionalidad y eficiencia.

Por su parte, Baiocchi sostuvo que la defensa de las Naciones Unidas no debe centrarse únicamente en la institución, sino en los principios que llevaron a su creación: la paz, la cooperación, el desarrollo y los derechos humanos.

«Mi llamado no es a defender una institución ni una estructura ni a una burocracia. Es un llamado a defender la idea que hizo posible su creación», afirmó.

La representante de la ONU reconoció el respaldo de México al multilateralismo, pero advirtió que debe ser un apoyo exigente, que demande resultados y una mejora constante en la capacidad del organismo para responder a las necesidades de las personas.

«Las Naciones Unidas tienen que hacerlo mejor», expresó al destacar la importancia de la reforma impulsada para reducir la fragmentación y coordinar el trabajo de las distintas agencias, fondos y programas.

Baiocchi refirió 15 iniciativas que buscan articular las capacidades del sistema de Naciones Unidas en México para responder de manera más eficaz a las prioridades nacionales.

La coordinadora residente recordó que, en ocho décadas, la organización ha contribuido a ampliar derechos, abrir oportunidades y construir espacios de cooperación, entre ellos el reconocimiento de la igualdad soberana de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.

«El multilateralismo no es una idea abstracta, tiene consecuencias reales en la vida de las personas, en nuestras oportunidades, en nuestros derechos y en nuestro futuro», señaló.