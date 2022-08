Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el Proyecto del Tren Maya incumplió con su compromiso anticorrupción y tiene un débil sistema de control interno, Jorge Alberto Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), advirtió que hay el riesgo de que se haga mal uso de los recursos.

En todas las obras, indicó, debería existir un robusto sistema de control y rendición de cuentas, sobre todo si se trata de proyectos como el del tren, que recorrerá el sureste mexicano y en el que se pretenden invertir más de 150 mil millones de pesos.

«Lo que tenemos es un riesgo no solamente de dispendio de recursos, sino de probable corrupción, porque, como dicen las consejas populares en México: en arca abierta hasta el más justo peca», señaló.

REFORMA publicó que la SFP, tras realizar una Visita de Control a la obra, encontró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que estuvo al frente del proyecto durante 2021, no creó los comités de vigilancia social a que se había comprometido para que los ciudadanos supervisaron el ejercicio de los recursos.

Tampoco contó con los controles necesarios para ejecutar la obra cumpliendo con todos los anteproyectos, permisos, autorizaciones, derechos de vías y concesiones.

Además, la SFP señaló que el proyecto avanzó sin contar con las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente respecto de las Manifestaciones de Impacto Ambiental en la modalidad Regional (MIA-R) para los tramos 4 y 5.

«Es importante que existan los instrumentos de verificación, revisión y control que permitan que estos recursos sean aplicados de la manera más eficiente posible», enfatizó Alatorre.

Ante los hallazgos encontrados, la SFP emitió ocho recomendaciones para que el Proyecto Tren Maya, que ahora está bajo la responsabilidad de las Secretarías de Gobernación y Seguridad, al haber sido declarado de seguridad nacional, subsane todas las deficiencias.

Alatorre hizo un llamado a las autoridades para que se conformen los comités de vigilancia social y se implementen las demás medidas para fortalecer los procesos de planeación y ejecución.

«No solamente es importante que exista la vigilancia social, sino que esta sea genuina. Uno de los vicios que pudieran tener los comités de vigilancia social es una integración a modo que se encuentra hecha no para vigilar, sino para legitimar en automático lo que hace la autoridad», indicó.

«Se requieren comités de vigilancia que, efectivamente, supervisen lo que está ocurriendo, reconozcan lo que se está haciendo bien, pero que también señalen lo que se está haciendo mal», indicó.

En el CPC, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó, se dará seguimiento a la respuesta que den los responsables de la obra, a fin de que se acaten las recomendaciones de la SFP.