Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El sector patronal urgió al Gobierno federal a atender los problemas derivados del diseño del espacio aéreo, debido a que el riesgo de un accidente es latente y el sector aeronáutico está perdiendo competitividad.

El principal impacto de los recientes incidentes aéreos será que la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea tarde aún más, afirmó la Coparmex.

«El principal impacto de los recientes incidentes y su crecimiento en número es que la recuperación de la Categoría 1 demore aún más en perjuicio de la competitividad del sector aeronáutico en México, que ya se ve reflejado en una pérdida de participación en el mercado de las aerolíneas nacionales.

«Lo más grave, es que hoy el riesgo de un accidente que derive en pérdida de vidas es latente y debe ser atendido sin demora», advirtió el organismo patronal.

En los últimos 11 meses, añadió, las aerolíneas mexicanas no han podido abrir nuevas rutas a Estados Unidos, principal destino en el exterior, lo que ha limitado su crecimiento y provocado pérdidas económicas.

«El llamado es para que no se minimice o se improvisen decisiones ante un contexto tan delicado en el que están en juego vidas y además la imagen internacional de México», afirmó.

El sector turístico depende en buena medida de la industria aeronáutica, agregó.

Según la Secretaría de Turismo, de enero a diciembre están programados 190 mil 513 vuelos a México, un alza de 2.1 por ciento en las operaciones respecto a 2019, cuando se operaron 186 mil 500 vuelos.

Se espera que este año eso se traduzca en una derrama económica de 35 mil 185 millones de dólares.

«Si queremos recuperar 8.7 por ciento del PIB nacional que representaba en 2019 el PIB turístico necesitamos generar certidumbre y confianza de que todo viajero tiene la mayor seguridad posible en sus traslados y estancia en nuestro País», comentó.

La recuperación pospandemia del sector turismo es posible, dijo la Coparmex, pero sólo tendrá lugar si se toman las decisiones correctas y con rigor técnico, no político.

Expuso que si se ha logrado evitar una tragedia aérea ha sido por la labor de los pilotos y los controladores, por lo que no se puede minimizar la situación.

Ante ello, exhortó a brindar capacitación a los controladores aéreos y mejorar las condiciones laborales.

También se debe contar con el número de personal suficiente.

«La austeridad no debe ser el argumento para recortes, no contrataciones o sobrecargas de trabajo que ponen en riesgo vidas humanas», subrayó Coparmex.

Además, son necesarios estudios técnicos profundos y certificaciones internacionales que generen certidumbre sobre la gestión del espacio aéreo, advirtió.

