CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, acusó ayer a British Petroleum (BP), Vips, VivaAerobus y Sony de mostrar “publicidad engañosa” e hizo un llamado a los consumidores para sumarse a una acción colectiva.

“Casos de empresas muy grandes que, en vez de ayudarnos a los consumidores después de la pandemia y durante esta crisis que a muchos ha afectado, pues estos parecen querer abusar para recuperase rápidamente”, señaló.

En el caso de BP, el funcionario dijo que le iniciaron un “procedimiento” porque difunden que dan 42 kilómetros más por tanque de gasolina, cuando es “totalmente falso” y no hay manera de probarlo.

“Así como ellos (BP)… está Vips, que parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos, cuando a 35 pesos da la ‘chela’ si le compras el chile y no sabes ni a cómo te va a dar el chile. Esa es publicidad engañosa”, señaló ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Viva Aerobus, que vuelas a cualquier lado por 39 pesos. Pues por 39 pesos ni en el Suburbano; sin embargo, con la letra muy chiquita, que no se puede ver, dice: ‘Más TUA, más TUA’. Esa es publicidad engañosa”, agregó.

Niegan engaño

VivaAerobus negó que su publicidad sea engañosa, como acusó Sheffield, pues la Tarifa de Uso Aeroportuaria (TUA), indicó, es un pago independiente del costo del boleto de avión, que los pasajeros hacen a los aeropuertos, no un impuesto.

La aerolínea explicó que la TUA, al no ser un impuesto, sino de una tarifa que deben pagar los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios de los aeropuertos mexicanos, se puede desglosar del costo del boleto de avión, al ser un elemento independiente.