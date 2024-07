Conductores deben reclamar daños ocasionados por baches a unidades que transitan por carreteras federales, señaló el delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), José Luis Guillen González.

El representante del sector transportista manifestó que la presencia de baches es un factor de daños en las unidades de autos particulares y de carga, que pueden ocasionar consecuencias graves.

Indicó que hasta el momento solo se han presentado daños materiales, con unidades que presentan ponchaduras y daños en sus suspensiones provocados por hoyos en el asfalto, pero pueden ocurrir tragedias a causa del mal estado de las vías de comunicación.

“La gente no debe quedarse con su daño, tiene derecho a reclamar por el pago de sus impuestos para que las carreteras estén arregladas, que pongan su queja, que denuncien en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hay que exigir”, subrayó.

Se debe dejar constancia de los daños que dejan los baches y los accidentes que ocurren por falta de mantenimiento, por lo cual hay que presentar una queja formal que sea recibida con sello para dejar constancia de la inconformidad.

Guillen González expuso que posiblemente no haya un procedimiento ágil para que las autoridades puedan resarcir los daños que provocan los baches, pero es necesario exigir una solución a esta problemática.

Agregó que estas afectaciones también deberían considerarse como una afectación patrimonial y deberían presentarse denuncias ante autoridades investigadoras, ya que no existe voluntad de las autoridades federales por corregir el problema de los pavimentos desgastados.

“A veces los usuarios no se dan cuenta de que pueden presentar una denuncia por el mal estado de las carreteras, aunque sean carreteras libres o de cuota, deben estar arregladas”, finalizó.