Martha Martínez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El contralor del «Taddeísmo» será llamado a rendir cuentas ante el Congreso.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, tras escándalos revelados en contrataciones de la ex presidenta Guadalupe Taddei.

Ayer la dirigencia del PAN presentó ante la FGR una denuncia por la operación criminal al interior del INE.

El abogado panista, Roberto Gil, detalló que la acusación es contra funcionarios electorales, empresarios y personas físicas sobre seis delitos federales: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictiva.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la propuesta es que la comparecencia se realice esta misma semana.

Por su parte el líder de la bancada panista, Elías Lixa, informó que la solicitud de comparecencia planteada por bancadas de Oposición, como la suya y MC, fue aprobada por unanimidad.

Detalló que Carvente Contreras comparecerá ante la Comisión de Vigilancia para que informe de manera pública sobre las indagatorias que lleva a cabo y ante la Junta de Coordinación Política por si hubiera alguna actuación que no pudiera informar de manera pública.

Hasta el lunes pasado, tras la renuncia de Taddei, el contralor informó que investigaba a 15 funcionarios y ex funcionarios, a 8 personas físicas y a 18 empresas involucradas en actos de corrupción. Pero en dos años no hubo denuncia penal, ni castigo.

Ivonne Ortega, coordinadora de MC, dijo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no puede ser pretexto para cerrar las indagatorias en marcha o para dejar responsabilidades sin resolver.