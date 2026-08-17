Con motivo del Día Mundial del Peatón, que se conmemora este 17 de agosto, Jorge Sánchez Rodríguez, representante de la asociación Aguas con la Bici, llamó a la población a organizarse para crear una agrupación ciudadana que defienda y promueva los derechos de quienes se desplazan a pie por la ciudad.

Explicó que hace algunos años integrantes de la asociación intentaron crear un colectivo denominado “Caminacálidos”. Ante ello, planteó que ciudadanos interesados retomen la iniciativa y conformen una organización peatonal.

Destacó que la movilidad sustentable no se limita al uso de la bicicleta, sino que también contempla al peatón y al transporte público como elementos fundamentales para reducir el uso del automóvil y favorecer una movilidad con menor impacto ambiental.

Señaló que caminar puede ser una alternativa para realizar actividades cotidianas, además de contribuir a la salud y la convivencia social. Sin embargo, reconoció que las condiciones de algunas calles y banquetas representan obstáculos para quienes se desplazan a pie.

En particular, cuestionó la existencia de banquetas estrechas, levantadas, con postes u otros obstáculos, así como de accesos vehiculares a viviendas que generan desniveles o inclinaciones y representan riesgos para los peatones. Advirtió que estas condiciones afectan en mayor medida a las personas que utilizan silla de ruedas, andadera o bastón.

Consideró necesario que las autoridades municipales y estatales incrementen sus esfuerzos para garantizar condiciones adecuadas de movilidad peatonal y regulen las modificaciones que los propietarios realizan en las banquetas para facilitar el acceso de sus vehículos. También llamó a los automovilistas a actuar con mayor empatía y respetar el derecho de paso de quienes cruzan las calles. Señaló que recuperar una convivencia adecuada entre peatones y conductores requiere responsabilidad de ambas partes.