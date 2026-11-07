Ante el crecimiento urbano de Aguascalientes y sus municipios, es necesario fortalecer la planeación y garantizar que los nuevos desarrollos inmobiliarios cuenten con estudios de geología, geofísica y mecánica de suelos para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las construcciones, señaló Luis Gerardo del Muro Caldera, presidente electo del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes.

Explicó que estos estudios permiten conocer las condiciones de los terrenos antes de iniciar cualquier proyecto y establecer criterios técnicos para que los desarrolladores contraten a especialistas. En su elaboración participaron el Colegio de Ingenieros Civiles y la Federación Mexicana de Laboratorios de la Construcción, en coordinación con la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado.

Señaló que disponer de esta información técnica representa una herramienta para mejorar la calidad de las construcciones y prevenir riesgos relacionados con las condiciones del suelo, particularmente en proyectos habitacionales y desarrollos inmobiliarios.

Subrayó que la realización de estos estudios tiene repercusiones directas en la seguridad de las personas que adquieren una vivienda o un terreno, por lo que consideró importante que las autoridades y los desarrolladores mantengan la participación de profesionales especializados durante las etapas de planeación y construcción.

Asimismo, planteó fortalecer la colaboración entre el Colegio y las autoridades mediante el Consejo Consultivo de la Construcción, con el propósito de participar en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano.

Como parte de su plan de trabajo, que iniciará en enero de 2027, adelantó que buscará estrechar las relaciones institucionales con organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, la Federación Mexicana de Laboratorios de la Construcción y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.