El Sistema de Justicia Penal no debe incurrir en echarse culpas desde una instancia a otra, como una problemática frecuente en la que deficiencia se atribuyen a jueces o fiscalía, señaló el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Rojas García.

La impartición de justicia no la hace sólo un juez o el ministerio público, porque todos estamos inmersos en un mismo sistema integral, en el que algunas ocasiones se malinterpreta que presuntos delincuentes queden en libertad, argumentó.

Subrayó que el Poder Judicial del Estado otorga vinculaciones a proceso penal en el 95% de las carpetas de investigación que se presentan ante un juzgado, lo cual es un número muy significativo en casos que se judicializan.

En el 80% de los casos que se resuelven por un juez se establecen medidas cautelares de prisión preventiva justificada, con lo cual los presuntos responsables permanecen detenidos para llevar su juicio privados de la libertad, agregó.

El hecho de que en algún caso una persona quede en libertad suele llamar mucho la atención, pero en las estadísticas es un número muy bajo en comparación con los que sí son procesados y se mantienen encarcelados, expresó.

“Es un error echar la culpa a jueces o fiscales, cuando todos trabajamos por el mismo objetivo, no hay que olvidar que somos seres humanos, afortunadamente en Aguascalientes hay coordinación para platicar esas cuestiones y mejorar”, manifestó.

Rojas García advirtió que el sistema de justicia es operado por seres humanos que pueden tener errores, pero existen procesos y mecanismos en los que se establecen mejoras y se perfecciona el acceso a la justicia.

El Sistema de justicia no es perfecto, y existen constantes cambios desde la operación y la legislación que buscan corregir fallas humanas o estructurales, consideró.