Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró que el regreso a los salones de clases el 29 de agosto es seguro, por lo que pidió a la población ayudar a frenar la deserción escolar que algunas organizaciones han estimado en más de 1 millón de alumnos por la pandemia del Covid-19.

«El primer mensaje que quiero darles es que el regreso presencial a las aulas es seguro, y así vamos a mantenerlo porque aplicamos todos los protocolos rigurosos y recomendaciones de la Secretaría de salud», afirmó la titular de la SEP que, con un año y medio en el cargo, lo dejará para irse a la candidatura de Morena en el Estado de México.

En la SEP, ante varios niños uniformados, Gómez presentó la campaña «Todas y Todos por la Educación» y aseguró que se tomarán medidas para facilitar el regreso presencial, luego de que las clases fueran suspendidas desde el 17 de marzo de 2020.

Entre las medidas se busca la simplificación de trámites y regularizar aprendizajes, «evaluaciones integrales» para no frenar el avance, así como implementar fechas de inscripción flexibles.

La organización Mexicanos Primero ha calculado en 1 millón el número de estudiantes que han desertado, aunque otras han estimado hasta 1 millón 300 mil en estos dos años. En el ciclo escolar 2020–2021, la SEP reportó 13 millones 677 mil 500 alumnos en el nivel básico.

Gómez afirmó que se aplican protocolos y ha iniciado la vacunación a menores.

«Algunas algunos de ustedes ha sufrido pérdidas dolorosas y en general todas y todos hemos vivido incertidumbre, algunas y algunos tuvieron que terminar sus cursos de manera virtual y no son pocos los que sabemos que debemos de redoblar esfuerzos para mejorar nuestro desempeño escolar, por ello nuestra meta es que nadie se quede fuera del salón de clases», añadió Gómez.

Incluso les pidió a los menores invitar a los niños que trabajan a regresar a clases.

«Si conocen algún pequeño algún joven que no esté estudiando, esos pequeños que están a veces en los caminos, ahí limpiando parabrisas o que están a la mejor pidiendo un recurso, vamos a atenderlos vamos a mirar a esos que a veces por la tanta prisa o por tantas cuestiones que vivimos nos los vemos», indicó.

En la presentación de la campaña participó el vocero del Presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, y el grupo Patita de Perro, así como personajes de programas de Canal Once.

Ramírez Cuevas habló de un sistema de educación donde ya no hay espacio, dijo, para las presiones.

«Nada del viejo y tradicional estilo de la letra con sangre entra, ya no, eso ya se acabó, los castigos las presiones, ahora pues tiene que ser un acto voluntario un acto de convencimiento, un acto de amor para la educación», indicó.