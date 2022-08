Llama la delegación de Profeco en Aguascalientes a los proveedores o prestadores de servicios a que cuenten con instrumentos de medición para realizar sus calibraciones iniciales, periódicas o extraordinarias.

El delegado, Alejandro Raúl Salas Domínguez, mencionó que los instrumentos de medición sirven de base en transacciones comerciales, y por su naturaleza o utilización, tienden a variar sus características metrológicas, pudiendo afectar el patrimonio de los consumidores injustificadamente, así como el precio de bienes o servicios que no reciben en su totalidad, por lo que es necesaria su verificación inicial, periódica o extraordinaria a fin de garantizar su funcionamiento.

Cabe mencionar que Profeco es el ente de gobierno facultado para desahogar, verificaciones, inmovilizar y sancionar por incumplimiento de establecimientos comerciales a la normatividad aplicable en revisión de instrumentos que no cuenten con el holograma de calibración correspondiente al periodo y sus mediciones se encuentren dentro de los parámetros.

Por lo anterior, para facilitar la solicitud de este servicio se pone a disposición de los comercios que así lo requieran; el Sistema de Calibración en Línea, que puede ser utilizado por todas las personas físicas o morales que deseen solicitar el Servicio de Calibración de Instrumentos de Medición, siempre y cuando no se encuentre inmovilizado o sujeto a un procedimiento ante Profeco.

Para más información, la Oficina de Defensa del Consumidor con sede en Aguascalientes pone a disposición de los consumidores el Teléfono del Consumidor para recibir asesoría personalizada 55 556 88 722, así como el teléfono en Aguascalientes 449 915 1082 y el correo para denunciar profecodenuncias@profeco.gob.mx.