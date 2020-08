Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México, junto con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y Argentina, sigue entre los 10 países más afectados a nivel mundial por la pandemia de Covid-19, advirtió Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Ya nos hemos acostumbrado al impacto de esta pandemia y las cifras notificadas semana tras semana pueden de hecho insensibilizarnos, pero no podemos permanecer en situación pasiva”, señaló en videoconferencia.

“Al 24 de agosto hubo más de 12 millones y medio de casos y prácticamente 450 mil muertes debido a Covid-19 en las Américas”.

Los países del hemisferio, indicó, han relajado gradualmente las restricciones y han reanudado el comercio y algunos incluso se están preparando para volver a las escuelas.

“La tendencia de los datos indica una necesidad urgente de implantar medidas de salud pública para desacelerar la propagación, como distanciamiento social, confinamiento y los límites a las reuniones sociales. Pero durante este mismo periodo ocurrió exactamente lo opuesto. Esto pareciera ser una desconexión real entre las normas que se están poniendo en práctica y lo que nos dice la curva epidemiológica. No es una buena indicación”, alertó.

“Desear que desaparezca el virus no es suficiente, solamente llevará a un mayor número de casos como hemos visto en las últimas seis semanas”.

En la sesión informativa sobre la evolución de la situación de la Covid-19 en la región de las Américas, Etienne advirtió también la incidencia desproporcionada entre jóvenes.

“Los datos muestran un patrón similar en todas las Américas; la gran mayoría de casos notificados son entre personas de 20 a 59 años”, apuntó.

“Las personas más jóvenes están determinando principalmente la propagación de la enfermedad en la región. Muchos jóvenes que adquieren el virus quizá no se enfermen ni necesiten de una cama en una unidad de terapia intensiva, pero lo pueden propagar a otros que sí lo necesitaran”.