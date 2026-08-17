En un llamado a la inclusión y a la reconstrucción del tejido social, el Obispo Juan Espinoza Jiménez exhortó a la feligresía y a la comunidad en general a erradicar los muros del desprecio y la polarización. Asimismo, pidió una Iglesia de “puertas y corazón abiertos” para los sectores vulnerables y marginados.

Durante la homilía dominical, el prelado sostuvo que la fe católica no debe concebirse como un privilegio exclusivo, sino como una misión de apertura hacia quienes enfrentan realidades complejas.

En su mensaje, se refirió a la necesidad de acoger a migrantes, personas en situación de pobreza, jóvenes que carecen de un sentido de vida, familias en crisis y quienes se han distanciado de la práctica religiosa.

Espinoza Jiménez enfatizó que los valores eclesiales deben traducirse en compromisos concretos dentro de la vida pública y social de la entidad. También cuestionó las divisiones que prevalecen en el entorno actual, marcadas por la confrontación ideológica, las desigualdades socioeconómicas y la desconfianza ciudadana.

El prelado afirmó que es necesario erradicar la cultura de la confrontación, el desprecio y la exclusión. Remarcó que la labor de los creyentes consiste en defender la dignidad de cada persona, sin importar su condición social, con el propósito de impulsar la paz, la justicia y la solidaridad en Aguascalientes.

Finalmente, planteó tres ámbitos de aplicación práctica. En lo personal, instó a mantener la perseverancia y la confianza ante las adversidades; en el entorno familiar, llamó a fortalecer el perdón y el diálogo para evitar el abandono de sus integrantes; y en el ámbito social, exhortó a derribar prejuicios y construir puentes de entendimiento entre los distintos sectores de la población.