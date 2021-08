Luego de la victoria por la mínima diferencia que obtuvo ayer por la noche Necaxa ante los Bravos de Juárez, el director técnico del equipo, Memo Vázquez, habló sobre la actuación de sus jugadores que si bien lo dejó contento por el desempeño a la defensiva, admitió que no fue bueno al momento de crear oportunidades de gol.

“La verdad que fue un partido muy cerrado. Ninguno de los dos tuvo muchas opciones de gol, nuestro juego no fue muy buen técnicamente, sobre todo en el primer tiempo cuando perdimos muchas pelotas. Es importante la colaboración de todos a la defensiva y los movimientos que se hicieron funcionaron para este importante triunfo”, aseguró Vázquez.

Sobre sacar tres triunfos al hilo, el mandamás albirrojo sabe que es un paso importante, peor que hay que seguir enfocados en el futuro inmediato. “Una gran semana. Mejoramos mucho defensivamente, mantuvimos el cero, ganamos de local. Fue una muy buena semana en cuanto a puntos, el rival que viene es peligroso y vamos de visita, sabemos que enfrentaremos a un Guadalajara que tiene ganas de mejorar, pero vamos partido a partido” apuntó.

Por último, pidió mantener la calma tanto en sus jugadores como en la afición, ya que todavía queda mucho torneo por disputar. “La verdad estamos bien, estamos contentos, pero hay que mantener la calma. Necesitamos mejorar en muchos aspectos, me interesa que todos los jugadores participen y estén en buen momento para que se note que haya un cambio en el campo cuando se ocupe”, finalizó.