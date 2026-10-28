CDMX.- Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, acusó de “persistente incompetencia” a John Branca, administrador del patrimonio del artista, y solicitó ante una corte de Los Ángeles reducir sus honorarios por la gestión de los negocios relacionados con el legado musical de su padre.

De acuerdo con TMZ, la cantante y actriz pidió disminuir del 15 al 10 por ciento la compensación que recibe Branca por los beneficios generados en el sector del entretenimiento desde 2023.

Paris argumentó que el abogado, quien colaboró durante años con Michael Jackson, ha incumplido los plazos establecidos para presentar los estados financieros del patrimonio.

Sin embargo, un portavoz de la administración rechazó las acusaciones y aseguró que los ejecutores testamentarios renunciaron desde el principio a recibir compensaciones por esa función.

Explicó que Branca percibe una remuneración autorizada judicialmente por administrar los negocios del fallecido cantante.

El abogado también coprodujo la película biográfica Michael, que, según el reporte, recaudó más de mil millones de dólares mundialmente. Paris criticó la narrativa de la producción y decidió no participar.

En mayo, la artista ya había cuestionado determinadas compensaciones económicas de Branca y obtuvo una resolución judicial favorable a su postura.