CDMX. – Alfonso Cuarón declaró en una entrevista que su colega y amigo Guillermo del Toro lo calificó como «un imbécil arrogante» tras haber considerado no dirigir Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

En una charla con el medio Total Film, el director de Roma aseguró que dudó sobre la oferta que el productor David Heyman le propuso, pues a diferencia de Del Toro, no estaba familiarizado con la saga de Harry Potter.

«Estaba confundido porque no estaba en absoluto en mi radar», recordó.

En ese momento, el director era elogiado por su cinta Y Tu Mamá También, por lo que aseveró no sentir que era un proyecto para él.

«Hablo a menudo con Guillermo y un par de días después le dije: ‘Sabes, me ofrecieron esta película de Harry Potter, pero es muy raro que me ofrezcan esto’. Él dijo: ‘Espera, espera, espera, ¿Dijiste que no habías leído Harry Potter?’ Le dije: ‘No creo que sea para mí’. En un léxico muy florido, en español, dijo: ‘Eres un imbécil arrogante'», compartió Cuarón.

Este año, se conmemora el 20 aniversario de la película en donde Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se enfrentaron a un Gary Oldman, Sirius Black en la película, más sombrío y siniestro en comparación a los dos primeros filmes.