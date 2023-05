Nayra Rivera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió a personas que busquen cruzar de manera ilícita la frontera podrían ser deportados y vetados hasta por 5 años.

El diplomático agregó que las personas que sean detenidas ingresando de forma ilícita a Estados Unidos perderán la oportunidad de quedarse mediante alguna opción legal, como la solicitud de refugio.

«A través de distintas medidas, nosotros queremos, trabajando con México y otros países, para proteger sus derechos humanos y evitarles este camino doloroso que lo operan los criminales. Eso no significa que puedan de cualquier manera cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad de entrar. Quien lo haga será deportado y recibirá sanciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos.

«Tendrán prohibido entrar al país por al menos 5 años y no serán elegibles para las otras vías legales. Para que no hagan el doloroso viaje en vano, trabajamos nosotros con nuestros socios en la región para ampliar las vías legales, establecer centros regionales para procesamiento y promover el uso de otras aplicaciones como la de CBP-1», dijo en el video.

Salazar dijo que continúan los esfuerzos para atender las causas de la migración al generar oportunidades en los países latinoamericanos, de donde principalmente provienen los migrantes que intentan cruzar.

Además, resaltó que la colaboración con México busca una migración ordenada, segura y humana.

Este 11 de mayo se puso fin al Título 42, el cual fue dispuesto durante la pandemia y se aplicó para negar refugio humanitario por riesgo de contagios, además, los migrantes eran trasladados a México y no a su país de origen.

Durante la noche de este jueves y la mañana de este viernes, alrededor de 300 migrantes que ya no lograron entrar antes del término de este decreto fueron procesados por autoridades de EU bajo el Título 8, el cual incluye cargos criminales y deportación.