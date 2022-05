El Obispo Juan Espinosa Jiménez llamó ayer a los ciudadanos de Aguascalientes acudir a votar el próximo domingo 5 de junio, “sin dejarse llevar por engaños, por mentiras y mucho menos permitir que les compren el voto con despensas o ayudas económicas. Es tiempo para reflexionar y orar a Dios para que nos dé a la mejor gobernante, a la mejor opción para el Estado”.

Al celebrar la Misa por la Ascensión del Señor, en su sede la Catedral Basílica, el Prelado señaló que el próximo domingo se conmemora “San Pentecostés”, que es la Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, pero también aquí habrá un acontecimiento trascedente como la jornada electoral por la gubernatura de Aguascalientes y es crucial que los ciudadanos sean civilmente responsables y ejerzan su derecho a votar.

Asimismo, “es tiempo de orar a Dios para que nos dé a la mejor gobernante, que nos inspire, que nos ayude a elegir a la mejor opción. Todos estamos obligados a votar, no es opcional, aunque la gente puede hacerlo opcional; pero si la gente no vota, termina regalándolo a alguien, entonces conviene con conciencia, con responsabilidad, con conocimiento y con buena voluntad presentarse en su casilla electoral”.

Agregó que los aguascalentenses tienen la oportunidad esta semana para pensar muy bien por quién va a votar, quién conviene que gobierne a este Estado, y sobre todo hay que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a elegir sabiamente.

De igual modo, Monseñor Juan Espinoza Jiménez invitó a los ciudadanos a no dejarse llevar por engaños por mentiras, y mucho menos dejar que nos compren el voto, con despensas, con ayudas económicas o de otra manera.

Es tiempo de que todos seamos responsables y que todos cumplamos con esta responsabilidad civil. Y que Aguascalientes tenga al mejor gobernante para la entidad, y esto hay que pedirle a Dios en cada una de las misas, enfatizó el jerarca diocesano.

