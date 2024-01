Pedro Sánchez Briones Agencia Reforma

CHIHUAHUA, Chihuahua.- Claudia Sheinbaum descartó ayer que Chihuahua sea un estado conservador, llamó a sus simpatizantes a organizarse para ganar en 2024, y ofreció apoyar a la entidad aun cuando la actual Gobernadora, la panista María Eugenia Campos, no quiera.

«Vamos a seguir apoyando a Chihuahua, aunque la Gobernadora no quiera; de todas maneras nos va a tocar y vamos a seguir apoyando, porque aquí hay hombres y mujeres trabajadoras que sacan adelante a sus familias», dijo.

Durante un evento con simpatizantes en Ciudad Cuauhtémoc, la aspirante presidencial de Morena destacó que es momento de mujeres transformadoras.

«Porque si dejamos atrás el neoliberalismo también tenemos que dejar atrás el machismo, Compromiso de todos y de todas, porque las mujeres gobernamos para todos y para todas, no solo para las mujeres», indicó.

En su discurso, la ex Jefa de Gobierno enfatizó que México es diverso y se tiene que aprender a construir en la diversidad.

«Que no nos digan que Chihuahua es conservador, no es cierto, aquí hay una historia de lucha de su pueblo, lo que necesitamos es más organización y más unidad», agregó.