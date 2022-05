Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Proteger y prestar todo el respaldo a buscadoras de hijos desaparecidos y madres en general, fue lo que pidió el Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, a propósito del 10 de mayo.

«Valorar a la mujer madre, prestarle todo el apoyo desde el punto de vista de la ley, las leyes del trabajo, darle protección, favorecerla», expuso.

Sobre las mujeres que buscan por cuenta propia a sus hijos desaparecidos, dijo que deben darles atención en los tres niveles de gobierno para que no sea en vano su trabajo.

«Que esa angustia, ese esfuerzo no quede en vano, que sea especialmente apoyado por las autoridades. Al fin y al cabo es primera misión de las autoridades velar por la integridad de la vida humana», comentó.

Robles Ortega reconoció que las mamás ahora se mueven en escenarios más allá de la reclusión del hogar; no obstante, consiguen preservar su inclinación natural de cercanía, educación y formación de los hijos.

«Su misión es hermosa, tiene que ver con la vida. La mujer madre tiene mucho que aportar al futuro de la humanidad, no sólo como gestora, sino como educadora y formadora», señaló.

