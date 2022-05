Con la silla vacía de la candidata del PAN-PRI-PRD, Tere Jiménez, el Instituto Estatal Electoral realizó su Segundo Debate Oficial hacia la Gubernatura del Estado de Aguascalientes, donde las cuatro mujeres contendientes no dejaron de confrontarse y ofrecieron algunas respuestas sobre los temas de Desarrollo Económico, Fomento Agroalimentario y Turismo, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; Educación, Derechos Humanos e Inclusión.

Al incumplir con el Código Electoral al no presentarse obligatoriamente al Debate electoral, Tere Jiménez será sometida a un procedimiento ordinario sancionador, donde el IEE, a través de su Secretaría Ejecutiva, integrará el expediente que se sustanciará y resolverá en la mesa del Consejo General. La multa puede variar desde los 6 mil hasta los 485 mil pesos.

Las candidatas que acudieron al debate fueron: Anayeli Muñoz (Movimiento Ciudadano), Nora Ruvalcaba (MORENA), Martha Márquez (PVEM-PT) y Natzielly Rodríguez (Fuerza por México), quienes no desaprovecharon la oportunidad para reclamar la ausencia de la quinta contendiente, a quien le reclamaron que no dé la cara y no responda a la presunta corrupción respecto a los proyectos de las luminarias y del parque fotovoltaico.

Este ejercicio democrático fue una oportunidad para que la ciudadanía pueda conocer los argumentos, las confrontaciones y las respuestas de cada una de las mujeres aspirantes a la gubernatura para que, de esta manera, puedan llegar a la Jornada Electoral del 5 de Junio con la información, el análisis y la reflexión para emitir su sufragio, ya sea premiando o castigando a alguna de ellas.

Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano, llamó a los panistas que criticaban al PRI y que ahora tienen a una candidata que representa todo lo contrario a lo anhelado y luchado por Aguascalientes, enmarcado por la corrupción. Ahora el cambio se encuentra en el partido naranja: aquí se encuentra el voto útil para cambiar las cosas, aseveró.

Nora Ruvalcaba, aspirante de MORENA, recalcó que los debates no deben ser fiestas de la palabra, pues son espacios para argumentar y el haber sillas vacías sólo revela la presencia de miedo y terror para defender propuestas y responder temas de corrupción. Es tiempo de que la ciudadanía se informe para que vote de modo libre, sensible y comprometida para hacer el cambio, aseguró.

A su vez, Martha Márquez, del PVEM-PT, hizo un llamado a los panistas para que no sean cómplices de la corrupción del Municipio de Aguascalientes; y hay que criticar el momento en que el PAN se convirtió en el PRI. “Vota por quien sí te representa, porque aquí viene lo nuevo”, advirtió.

Todas las intervenciones de la candidata Natzielly Rodríguez, del Partido Fuerza por México, las realizó leyendo su guion por escrito, incumpliendo así con el acuerdo de que esto no debería hacerse, además de que estuvo confrontando y criticando a sus tres compañeras contendientes presentes.

