Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al policía fugado que mató a normalista en Chilpancingo, Guerrero, a que se entregue ante las autoridades.

«El fugado se está buscando, le hago un llamado a que se entregue. Que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo. Y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue. La instrucción es muy clara: es cero impunidad», comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, el Presidente informó que el policía que asesinó a un normalista se fugó y acusó que hubo complicidad de autoridades para permitirlo.

«El otro caso muy lamentable que se está atendiendo es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la rural de Ayotzinapa se fugó. Se está haciendo la investigación, la búsqueda y se van a fincar responsabilidades», dijo.

Yanqui Khotan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue asesinado de un disparo en la cabeza por parte de la policía estatal la noche del pasado jueves en Chilpancingo, Guerrero.

Gómez Peralta, de 23 años, del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, fue asesinado y otro estudiante resultó herido en una situación con la Policía estatal.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atraería el tema.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que versiones de la Policía Estatal confirman que el normalista sí fue asesinado por el policía.

«Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la Normal de Ayotzinapa por un policía, eso está demostrado.Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia.

«Pero ya se está actuando, no va a haber impunidad. Se tiene la versión y sí fue asesinato. de la Policía del Estado (fue la versión), nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables», advirtió.

El titular del Ejecutivo federal lanzó también un llamado a los normalistas de Ayotzinapa y les pidió que no abusen en su derecho a manifestarse, mientras que a las Fuerzas Armadas les urgió a no caer en ninguna provocación.

«A cerca de la actitud de los jóvenes, están en su derecho de manifestarse, sólo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso.

«No hay instrucción del Presidente para reprimir a nadie. Pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica y que no se dejen manipular», añadió.