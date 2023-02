Daniel Santiago Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-En el marco del Día de la Constitución Mexicana, el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, llamó ayer a los católicos a ejercer el derecho a la libertad religiosa, y al mismo tiempo ser respetuosos con las obligaciones legales.

El líder católico regio pidió vivir la fe con valentía ante los momentos a los que llamó «una sutil persecución».

«Como cristianos, no podemos ocultar nuestra fe, debemos vivirla con valentía aun en los momentos en los que se pueda presentar una sutil persecución, la cual puede aparecer disfrazada de acciones que no hacen daño, sin embargo, logran su objetivo: desestabilizar el corazón humano», expresó en su mensaje dominical.

Cabrera López indicó en su video la importancia de la promulgación de la Constitución de 1917.

«(Es) La Carta Magna que establece el marco legal y político para la relación y organización federal de los Estados de México, de los ciudadanos y de todas las personas que residimos aquí», dijo.

«Esta Carta Magna sigue siendo un instrumento vivo y apto para dirigir los destinos de la Nación, para cuidar la unidad de nuestra patria y que no haya violencia ni desestabilidad».

De manera particular, recordó el Artículo 24.

«Habla sobre el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Es necesario recordar este derecho que nos ayuda a todos a vivir nuestra dignidad humana y a cuidar el diálogo y la cordialidad de las comunidades», señaló el Arzobispo.

Al mismo tiempo, subrayó la importancia de ejercer derechos y cumplir con obligaciones.

«En ocasiones escuchamos cómo se exige a la autoridad el respeto de nuestros derechos como ciudadanos, pero no podemos olvidar que también tenemos obligaciones», dijo.

«Hay siempre una simetría entre derechos y obligaciones; las autoridades están obligadas a cumplir el marco legal para así dar ejemplo a los ciudadanos de cómo hay que respetar todas las leyes».

El Arzobispo mencionó que la Iglesia católica dedica este mes a las vocaciones sacerdotales, por lo que llamó a sus fieles a orar por ellas y a ayudar económicamente al Seminario Arquidiocesano.