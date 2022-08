Listos ciclistas para cita internacional

La temporada internacional de ciclismo de montaña continúa su camino y también el camino de los ciclistas aguascalentenses Adaír Prieto y Esteban Herrera Ochoa, que no paran de buscar oportunidades de seguir creciendo al competir ante los mejores atletas del mundo y este fin de semana tienen una experiencia más por delante que luce perfecta para obtener buenos resultados.

La cita es en Les Gets, Francia, en donde se llevará a cabo una fecha más de la Copa del Mundo de la UCI en el ciclismo de montaña. Tanto Prieto como Herrera estarán participando este domingo en la carrera principal dentro de la categoría Sub 23 ya que, a pesar de tener una amplia experiencia en diversos eventos, todavía son bastante jóvenes.

Los dos pedalistas buscarán salir con todo y terminar entre los primeros lugares de la competencia a sabiendas de que los mejores ciclistas de todo el orbe se encuentran presentes en lo que será una carrera de alta exigencia. Cabe destacar que este par de atletas han tenido una importante actividad en el Viejo Continente este año y su nivel solo se ha mantenido en plan ascendente gracias a este tipo de fogueos que les permiten mejorar sus tiempos. Tanto Prieto como Herrera se declararon listos para su compromiso de hoy a través de redes sociales, mandando mensaje a sus seguidores que dejarán todo en la pista en busca de tener un resultado positivo para sumar algunos puntos en el ranking de la UCI.