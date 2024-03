CDMX. – El cantante británico Harry Styles dijo sentirse listo para formar una familia con su actual novia, Taylor Russell, aunque lleven menos de un año de comenzar su relación.

«Harry siente como si ya hubiera vivido 10 vidas, pero una cosa es segura, sus 30 no se parecerán en nada a sus 20. Ha experimentado toda la fama que cualquiera podría desear.

«Ahora está listo para el próximo capítulo. Está enamorado de Taylor. Quiere una familia con ella y ésta es la siguiente fase de su vida», reveló una fuente cercana al cantante, a Daily Mail.

El informante también comentó que esto no significa que Styles se va a retirar de la actuación o que dejará de hacer música, sino que va a dedicarse más a disfrutar de nuevas experiencias en su vida personal.

De acuerdo con la fuente, el intérprete de «Adore You» no está interesado en proyectos grandes a corto plazo, pues considera que ya tiene bien cimentada su carrera, por lo que estima que llegó el momento de aprovechar los frutos de su éxito.

El ex integrante de la boyband One Direction concluyó, en julio de 2023, su más reciente gira con una ganancia de más de 620 millones de dólares (unos 10 mil 450 millones de pesos).