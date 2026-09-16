Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informó que ya está listo el informe del caso Ayotzinapa con las nuevas líneas de investigación.

¿Está todo listo para el informe de Ayotzinapa?, se le preguntó a Godoy a su llegada al Desfile Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia.

«Se va a hacer el informe. Lo vamos a hacer junto con la Secretaría de Gobernación», respondió.

«De parte de la Fiscalía va el fiscal especializado ( Mauricio Pazarán)».

Cuestionada sobre qué arrojan las nuevas investigaciones y si se ha informado a los padres de los 43 normalistas de Ayoztinapa desaparecidos en 2014, la Fiscal se limitó a decir que sí han hablado con ellos.

«Ahí estaremos, pero él (Pazarán) va a dar la información», dijo.

Godoy comentó que se dará el informe a partir de las líneas de investigación que se han abierto.