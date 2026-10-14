¿Lista negra en Hollywood?

Juan Carlos García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .- Una presunta lista negra de figuras de Hollywood, atribuida a directivos de Paramount y Skydance, ha generado inquietud en la industria cinematográfica ante posibles represalias laborales contra artistas que expresan su apoyo a Palestina y cuestionan las acciones de Israel en Gaza.

Según The Guardian, entre los nombres señalados figuran Javier Bardem, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Andrew Garfield, Tilda Swinton y Elliott Page. Sin embargo, la existencia del supuesto registro no ha sido confirmada oficialmente.

Bardem reconoció en declaraciones a Variety que existe temor a perder oportunidades laborales por manifestar posiciones políticas, aunque aseguró estar dispuesto a asumir las consecuencias.

La controversia ocurre en medio de los movimientos corporativos encabezados por David Ellison, director de Skydance e hijo del empresario Larry Ellison, cercano al presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, Ruffalo denunció que numerosas celebridades evitaron respaldar una carta contra la fusión de Paramount y Warner Bros. por miedo a represalias profesionales.

La iniciativa, denominada «Block the Merge», reunió alrededor de cuatro mil firmas, incluidas las de 75 ganadores del Óscar. Entre sus simpatizantes figuran Pedro Pascal, Florence Pugh y Edward Norton.

Durante el Festival de Cannes, el guionista Paul Laverty también cuestionó los posibles vetos contra artistas críticos de Israel.

La polémica reavivó el debate sobre la libertad de expresión en Hollywood y el poder de los grandes conglomerados para influir en las oportunidades profesionales de actores y cineastas que manifiestan públicamente sus posturas políticas.