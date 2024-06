Staff Agencia Reforma

Elton John está más que comprometido con su fundación para combatir el Sida.

El cantante puso a la venta piezas de ropa únicas en la página eBay: desde un abrigo hasta la rodilla con estampado de leopardos de Saint Laurent, un traje azul eléctrico de dos piezas, mocasines de Gucci con la inscripción «Suck Me» y ropa deportiva de Versace azul.

La «Reventa Rocket Man» se puso en marcha la mañana de ayer e incluye cientos de artículos del armario personal del intérprete de «Tiny Dancer», como chaquetas de Gucci hechas a medida, batas de Versace, mocasines de Prada personalizados, así como artículos asequibles como camisetas de conciertos históricos y gorras de béisbol.

El dinero que se recaude de esta venta irá íntegro a la Fundación Elton John contra el SIDA.

«Dar una nueva vida a las prendas más preciadas de mi armario siempre ha sido especial para mí. Durante décadas he donado los tesoros de mi armario para apoyar a la Fundación Elton John contra el SIDA», dijo John en un comunicado.

«Este Mes del Orgullo, me emociona compartir mi tesoro de Atlanta en eBay, con la esperanza de que estos artículos te inspiren para expresar tu espíritu único y te aporten tanta alegría como me han aportado a mí».

Para la inauguración, la empresaria creativa Emma Rogue y el cantautor Stephen Sanchez organizaron un evento de compras retransmitido en directo por eBay Live en el que participaron Elton John y su esposo, David Furnish.