Los usuarios de líneas celulares de prepago cuyo número termina en 2 tienen hasta este martes 15 de septiembre para vincularlo con una CURP, como parte del calendario escalonado establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para el registro nacional de líneas móviles.

El procedimiento es gratuito y tiene como propósito asociar cada línea celular con la identidad de su titular, con el argumento de reducir el uso de números anónimos en delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual. La CRT señaló que el vencimiento del plazo no implica la pérdida definitiva del número. Sin embargo, las líneas que no hayan sido vinculadas podrán ser suspendidas dentro de las siguientes 72 horas.

Durante la suspensión quedarán bloqueadas las llamadas entrantes y salientes, los mensajes SMS y las recargas. No obstante, permanecerán disponibles servicios esenciales, entre ellos las llamadas al 911, 079 y 089, además de la comunicación con la compañía telefónica y la recepción de la alerta máxima de sismos.

La suspensión podrá revertirse. Una vez que el usuario complete la vinculación de su línea, la compañía telefónica podrá reactivar nuevamente el servicio, cuyo procedimiento puede efectuarse sin costo y por internet. El usuario debe ingresar al portal oficial de la CRT, seleccionar su compañía telefónica y continuar el procedimiento en la plataforma correspondiente del operador.

Para completar el trámite se solicita el número celular, la CURP y una identificación oficial vigente. Dependiendo del operador, también puede ser necesario fotografiar el documento por ambos lados y realizar una validación de identidad mediante la cámara del dispositivo. Al concluir el procedimiento, la compañía telefónica deberá enviar un folio de confirmación mediante SMS. Quienes tengan dificultades para realizar el registro en línea pueden acudir al centro de atención de su compañía telefónica.