DECISIÓN TOMADA

“La suerte está echada”, como dijera Julio César al cruzar el río Rubicón, así en Aguascalientes y en la mayor parte de la República Mexicana mañana se pondrá en marcha el ciclo lectivo 2021-2022 de manera presencial. Lo que venga se resolverá sobre la marcha, por lo que todos los implicados en esta acción cruzan los dedos para que no surja algún imponderable.

Opiniones encontradas se han escuchado en las últimas semanas sobre el regreso a los salones, al asegurar los que están a favor que es necesario evitar mayor daño psicológico a los alumnos, por lo que es preferible que estén en la escuela a tenerlos en casa, mientras que otros consideran que la cercanía de estudiantes y profesores pueden provocar una explosión pandémica.

Al presentar los protocolos sanitarios que tendrán lugar en todas las escuelas, el gobernador Martín Orozco Sandoval consideró que “no habrá riesgo cero”, pero se tendrán los cuidados correspondientes para prevenir los contagios y en caso de haberlos se actuará de inmediato. Resaltó que “todo aquello que más queremos es a nuestros hijos, a nuestros niños que no les pase nada, podemos aguantarnos nosotros una crisis de COVID, pero creo que a todos nos duele siempre que llega un niño con alguna enfermedad, o de hospitalizar siempre es mucho más sensible, pero no podemos seguir dejándolos en casa”.

Para tener la certeza de que no habrá problema alguno, el mandatario exhortó a los padres de familia a que cumplan con los protocolos sanitarios dentro y fuera de las escuelas, que vigilen que niños, niñas y adolescentes acudan con el cubrebocas bien colocado y lo porten en todo momento y les pidan que se laven las manos cuantas veces sea necesario, además que guarden la distancia dentro y fuera del salón.

Orozco Sandoval también se refirió a los recursos extraordinarios que asignó su administración para el sector salud, a través de la Secretaría de Finanzas, de 50 millones de pesos y si es necesario en los últimos meses del año habría otra cantidad, con lo que se pueda reforzar las tareas en marcha.

Por su parte, el jefe del departamento de pediatría del Hospital Miguel Hidalgo, Víctor Monroy Colín, señaló que la pandemia del coronavirus ha dejado efectos secundarios que ya se notan, pero es en los menores de edad en donde podría tener mayor desventaja en lo emocional, exteriorizándose en la ansiedad, depresión, lenguaje y violencia intrafamiliar, entre otros factores, lo que podría ser más grave que el peligro del virus.

El director general del Instituto de Educación (IEA), Ulises Reyes Esparza, aseguró que todo está dispuesto para que el 30 de agosto se reinicien las clases presenciales, en lo que están involucrados 1,258 escuelas primarias del sector público, 280 particulares, 293 mil alumnos y 30 mil trabajadores de la educación, de los cuales 13 mil pertenecen al nivel básico, asimismo 300 preparatorias y 54 universidades. Aclaró que la actividad educativa en las escuelas “no se va a detener en ningún momento”, para ello habrá varios filtros y si algún alumno presenta un síntoma de inmediato se le canalizará al hospital en que esté registrado y volverá cuando reciba el resultado negativo.

Mientras que el IEA reitera que todo está listo, alrededor de 200 escuelas no están en condiciones de recibir a los alumnos, ya que a decir del SNTE, presentan falta de agua, energía eléctrica, ventanas rotas, puertas averiadas y maleza crecida, mientras que hay padres de familia que se muestras desconfiados de que los cuidados en la escuela sean suficientes para salvaguardar la integridad de sus hijos, por lo que están reacios en enviarlos, de lo cual no hay una definición sobre si podrán seguir con clases en línea o se les tomará como falta.

Por ser algo inédito lo que sucede habrá que esperar el resultado que se tenga en un plazo de uno o dos meses y entonces se sabrá si la medida fue acertada o tiene que haber alguna modificación, mientras tanto hay que prepararse para reanudar las clases en las escuelas.

VASALLAJE

Aunque el Gobierno de México presume de su independencia, los hechos señalan lo contrario. En materia jurídica el FBI y otros organismos de Estados Unidos llevan la voz cantante cuando se trata de investigar y atrapar algún delincuente, y tratándose de inmigrantes ordenó que los extranjeros que soliciten asilo en EU deban esperar la respuesta en México, lo que ha provocado que haya ciudades fronterizas que están desbordadas por el alto número de personas que pasan meses durmiendo en los parques y bajo los puentes.

Algo similar ocurre ahora con la disposición de que los sindicatos mexicanos se sometan a una asamblea, en que definan si desean continuar con el actual sindicato o aceptar otro. Antes de que se firmara el actual tratado de libre comercio, las organizaciones sindicales estadounidenses exigían que se hiciera un recuento, pero sólo en las mexicanas, porque tratándose de las propias no permiten injerencia alguna.

México ha sido incapaz de responder con la misma moneda, lo que viene a confirmar que el vecino país no necesita de otra intervención armada para que México haga lo que convenga a sus intereses, por ello, apegándose al acuerdo trasnacional logró que una empresa de Silao, Gto., efectuara una reunión en la que la agrupación que por años ha conservado el contrato colectivo de trabajo lo tenga en riesgo, situación que impulsó a dirigentes locales de agrupaciones pequeñas que se froten las manos al considerar que bastará con moverle un poco para colocar sus siglas.

Una de ellas, dirigida a nivel local por un expreso, aseguró que viene una rebeldía sindical acabándose con ello las imposiciones y los convenios bajo la mesa, sin embargo se le olvida que el cargo que detenta fue herencia familiar, algo así como lo sucedido con el “minero” Napoleón Gómez, por lo que bien haría con presentar primero en qué condiciones fue designado y en que empresas ha trabajado para tener derecho de dirigir a sus compañeros.

En respuesta a esos “aceleres”, el máximo dirigente obrero en la entidad, José Alfredo González, pidió a sus antagonistas que no supongan por anticipado que se puede repetir aquí lo sucedido en Silao, por lo que les pidió que en el caso de Nissan no deben generar incertidumbre y falsas expectativas entre los trabajadores, ya que esto puede frenar la inversión al estado.

Dijo que no deben recurrir a falsas expectativas y suponer que la CTM tiene un pie fuera de Nissan, “lo hace alguien que no tiene información, que no conoce cómo es el procedimiento, que está totalmente fuera de la información que tienen los compañeros trabajadores dentro de la planta Nissan”.

El problema que hay al mover las aguas para “quítate tú para sentarme yo” lo único que genera es que los inversionistas duden en establecerse en el país, porque lo que menos quieren es verse envueltos en líos entre sindicatos, que en un momento determinado frene la producción e incluso lleguen a los paros y huelgas. Si algo ha caracterizado a Aguascalientes es precisamente la ausencia de este tipo de desencuentros, con lo que se ha logrado atraer capitales de varias partes del mundo, lo que no significa que se le cierren las puertas a alguna organización, simplemente que debe trabajar más de cerca de los trabajadores y no sólo esperar a que los contratos colectivos caigan del cielo.

HUMILDAD PARTIDISTA

Con la modestia que les caracteriza, los partidos políticos esperan que sea positiva la respuesta del Congreso del Estado sobre la propuesta que presentó el Instituto Electoral (IEE), de entregarles 96 millones de pesos en 2022, con los que puedan llevar a cabo sus acciones ordinarias y extraordinarias, principalmente de participación en la elección para gobernador.

Consideran que esa cantidad es insuficiente para cumplir dignamente con el proceso electoral, pero sabrán ajustarse con lo que les corresponda y tratar de que el triunfo se incline a favor del candidato o candidata que los represente.

Por enésima ocasión los organismos políticos dependen de “papá gobierno”, lo que obliga a destinar recursos millonarios para mantener el aparato burocrático en que están convertidos, en los que cada uno es una calca de una dependencia pública, donde se participa no por amor a los colores, sino por el salario que se recibe y que no es cualquier cosa, por ello se entiende que en el PAN no quieran irse el jefe nacional ni el presidente del comité estatal y menos la cauda de colaboradores que saben que en el sector privado no ganarán lo que hoy reciben por sólo pasar lista. Es una situación que se vive en casi todos los partidos, por lo que continuamente se arman motines a sabiendas que de su resultado puede haber nuevos acomodos.

Si hubiera congruencia trabajarían para allegarse sus propios recursos, pero para qué gastar neuronas si el maná se obtiene mensualmente, basta con tener la cuenta bancaria abierta para recibir el recurso que, presuntamente, una cantidad debería emplearse para promover la participación ciudadana en los asuntos colectivos. Hasta cierto punto es chusco que una parte de ese dinero sea para capacitación política de los militantes, pero que sólo lo aprovecha un grupo de incondicionales. La mayoría de los afiliados desconocen los documentos básicos porque sólo se les enseña cómo votar, consecuentemente, al ignorar sus derechos dejan que unos cuantos sean los que se repartan el pastel.

Para el año próximo el IEE solicita poco más de 213 millones de pesos, de los cuales 61 millones serán para el pago de sueldos de su personal; en materiales y suministros casi 11 millones; servicios generales 45 millones 700 mil pesos; transferencias, asignaciones, subsidios y otros (que incluye el apoyo a los partidos) 94 millones y que se amplía con otras partidas; bienes, muebles e inmuebles 784 mil pesos.

Es tan magnánima la ley electoral que permite a los cinco partidos que no obtuvieron ni el 3% de la votación total en la pasada elección que reciban una rebanada del pastel económico, por lo que se repartirán 3 millones 18 mil pesos. Los ciudadanos no los aceptaron y al no haber votado por sus candidatos deberían haberse ido a la finca presidencial, pero ahí están, pegados al presupuesto.

En resumen, es más redituable crear un partido que una empresa, ya que con aquel se trabaja poco, se gana bien y si a la hora de contabilizar los sufragios no les alcanza para superar el mínimo del 3% de la votación total emitida, todavía queda el cajón abierto para que reciban un premio de consolación. Lo contrario sucede al inversor privado, que si le va mal queda en la ruina y ni quién lo consuele de su desgracia. Es un mundo al revés.

POR TODO LO ALTO

Las despedidas no son iguales, ya que obedecen a una serie de factores para que sean favorables o desacordes. En el caso de la hoy diputada electa María Teresa Jiménez, se despidió de su cargo como presidenta municipal y lo hizo ante una multitud que se agolpó en la plaza de armas, dispuesta a vitorearla y asegurarle que ella es la elegida para la gubernatura.

El pretexto para el fastuoso evento fue el segundo y último informe como titular del Ayuntamiento (y quinto en fila), en el que hizo un recuento de lo que han sido los cinco años en que ha estado al frente de la Comuna, todos ellos, según ella, con resultados favorables, que pone a Aguascalientes en un primerísimo lugar en prácticamente todos los servicios y programas, sin embargo se olvidó hacer una autocrítica de aquello que es el reclamo diario de miles de ciudadanos, principalmente de alumbrado público, agua potable y de los miles de hoyancos que hay en casi toda la ciudad.

En su alocución afirmó que es hoy “un municipio moderno y de vanguardia de grandes beneficios para las familias”. Expresó su agradecimiento a los habitantes por la confianza dada a un proyecto que inició hace cinco años “para transformar Aguascalientes en la mejor ciudad, de la que todas las familias se sientan orgullosas de pertenecer. Hoy Aguascalientes debe demostrar que México está de pie, que somos ese lugar de desarrollo y de vanguardia, que brilla más que nunca. Hagamos que su luz nos guíe en un futuro, es la luz y el brillo de todos nuestros corazones”.

Cumplido el rito de rendir el informe, por reiterada ocasión solicitó licencia para dejar el cargo, lo que de acuerdo con las instrucciones que le dio al Cabildo, fue aceptada en sesión extraordinaria que tuvo lugar el viernes pasado y nuevamente fue designada Juana Cecilia López Cruz como alcaldesa interina.

FALLA LA FISCALÍA

De los mayores dramas que vive una familia es cuando alguno de sus miembros desaparece y aunque lo buscan en hospitales, centros de detención policíaca y recurren a los medios de comunicación con la esperanza que alguien sepa de su paradero, tal parece que se lo tragó la tierra.

Lo más grave es que después de una búsqueda de días o semanas finalmente lo encuentra en el Servicio Médico Forense (SMF), lo que denota una desvinculación de este organismo con la realidad cotidiana, ya que debiera haber una atención especial a los casos denunciados y cotejar si alguno de los cuerpos tiene similitudes con las características del desaparecido.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, informó que en el SMF hay 16 cuerpos sin identificar, por lo que espera que quien busque a un familiar o conocido que esté bajo dicha condición se presente en ese lugar y conozca si entre los cadáveres está el de la persona que busca.

El desapego del Servicio Médico Forense quedó de manifiesto con la ausencia inesperada de un familiar de un conocido, que fue atropellado por un motociclista y al no traer ningún tipo de documentación que lo identificara ya que la había dejado en la camioneta, justamente a donde se dirigía cuando surgió el percance, fue enviado a la plancha. Se le buscó en todos los lugares posibles y finalmente, al cuarto día, lo encontraron en el SMF, lo que debió haberse cotejado desde el primer momento en que se denunció la desaparición para evitar el dolor que vivieron sus allegados en todo este tiempo.

Aunque el fiscal Figueroa Ortega asegura que cuando alguien acude en busca de un familiar desaparecido, una de las opciones es presentarlo ante los cuerpos en el área ya ciada, inclusive si es necesario se practican pruebas de ADN para hacer cruce de información genética y de resultar coincidente hacer la entrega respectiva.

En teoría así debe de ser, pero en la práctica quedó demostrado con el caso que se menciona que falta mucho por hacer para que exista la calidad humana que debe prevalecer en un servicio de esta naturaleza.