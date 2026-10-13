Con el objetivo de fortalecer las acciones de cuidado, conservación y protección del medio ambiente, el presidente municipal Leo Montañez, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable impulsa operativos de limpieza y mantenimiento en el arroyo El Molino.

Mencionó que como parte de esta intervención, personal de la Semadesu realizó labores de limpieza general, desmalezado en los hombros del cauce y levantamiento de residuos sólidos, contribuyendo a mejorar las condiciones del arroyo y mantener estos espacios libres de desechos.

Leo Montañez destacó que el mantenimiento permanente de los cauces es una tarea fundamental para conservar en mejores condiciones estos espacios y prevenir la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento y el entorno.

Con estas acciones, refrenda su compromiso de mantener una agenda ambiental activa, mediante trabajos permanentes de limpieza, conservación y atención de los espacios naturales y cauces del municipio.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado de los arroyos y evitar depositar basura, escombro o cualquier tipo de residuo en estos espacios, recordando que la participación ciudadana es indispensable para mantener un Aguascalientes más limpio y sustentable.