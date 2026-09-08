La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes (Semadesu) acordó retirar varias toneladas de escombro depositadas en el cauce del arroyo San Francisco, en el Bosque de Los Cobos, informó Miguel Vázquez Sánchez, presidente de la Asociación de Guardabosques.

El activista explicó que se utilizará maquinaria con brazo extensor para retirar el material que quedó dentro del cauce tras maniobras anteriores. Añadió que ya se efectuó una primera limpieza y se contempla una segunda intervención.

Como medida preventiva, se colocaron delimitadores para impedir el acceso al área y evitar nuevos depósitos de escombro y residuos sólidos urbanos. Sin embargo, integrantes de la organización han detectado a personas que intentan utilizar nuevamente el sitio como tiradero.

Vázquez Sánchez señaló que han sorprendido a personas arrojando escombro, basura y residuos de poda tanto de día como de noche. Advirtió que la acumulación de material vegetal representa un riesgo durante el periodo de menor humedad, debido a que puede favorecer la propagación de incendios.

Como parte de las acciones de vigilancia, informó que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) instalará tres cámaras en esta zona, las cuales se prevé conectar al C5, con la participación de personal de seguridad, de la dependencia y de los Guardabosques de Los Cobos.

Asimismo, indicó que solicitaron a la Secretaría de Servicios Públicos analizar la colocación de un contenedor verde en las inmediaciones, debido a la cantidad de residuos de poda que se generan por las actividades de jardinería en el sector.

Adicionalmente, comentó que la asociación ha realizado trabajos de restauración y tutoreo, mediante el rescate de alrededor de 25 ejemplares de huizache y mezquite.

Finalmente, consideró que la recuperación del área requiere coordinación entre autoridades y sociedad civil, además de responsabilidad ciudadana para impedir que los espacios naturales sean utilizados como depósitos de residuos.