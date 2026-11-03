Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La limpia del «Taddeismo» en el INE avanza. Ya una veintena de colaboradores directos de Guadalupe Taddei, salió del organismo electoral.

Junto con ello, el Consejo General rechazó ayer los perfiles propuestos para ocupar consejerías en Guerrero y Oaxaca, al detectar vínculos con Morena y con la ex presidenta Taddei.

Hasta el domingo pasado se habían concretado la salida de 20 colaboradores de Taddei de las oficinas centrales.

Además ya van siete consejerías que quedarán vacantes durante algunas semanas, cuatro de ellas correspondientes a presidencias de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

El jueves pasado ya se habían rechazado los perfiles de quienes compitieron por las presidencias de los OPLES de Baja California Sur, Coahuila, Campeche y Tamaulipas, así como una consejería en Veracruz.

Este lunes, como pocas veces en el Consejo General, por unanimidad rechazaron las dos propuestas que había para Guerrero. Entre los postulados estaba Víctor de la Paz, quien fue Contralor del organismo electoral.

La Oposición advirtió que era cercano a Morena. Taddei lo habría entrevistado para la etapa final.

De la Paz compitió contra Brenda Ayala Terrazas, quien hasta septiembre trabajó como jefa de proyecto en la Secretaría Ejecutiva, entonces presidida por Claudia Espino. En el caso de Oaxaca, sólo había una propuesta: Flor Angélica Enríquez García, ex consejera del PRD y vinculada a Morena y Taddei.