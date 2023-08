Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La instrucción fue clara: sacar a los perros callejeros de Tequila para que no «manchen» la designación de Pueblo Mágico.

Habitantes de este Municipio denunciaron que hace unos meses se intensificó la cacería. Dijeron que los bomberos recorrían las calles para atraparlos y llevarlos al cerro, lejos de la gente.

«Un bombero me dijo que recibían órdenes ‘de arriba’, que atendían reportes de personas que decían que había perros agresivos, pero no les daban pruebas de que así fuera», comentó un habitante, quien pidió anonimato.

Una camioneta de los Bomberos de Tequila fue captada en un cerro, en la caja traía varios canes, pero ninguno amarrado o con bozal.

Algunos de los canes que serían abandonados en los cerros fueron puestos a salvo por rescatistas; tres más, recibieron refugio en Buenos Chicos.