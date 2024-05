Productores agrícolas que cuentan con pozos para riego tendrán que ajustar las superficies de siembra porque no alcanzarían a regar la totalidad de sus cultivos, señaló el vicepresidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Aguascalientes, Carlos Alberto Gutiérrez de Luna.

Indicó que los productores están a la espera de las lluvias de junio para definir el alcance de su superficie de siembra, ya que actualmente las producciones de forrajes ganaderos tienen un mes de retraso.

Explicó que los productores de granos forrajeros están ajustando la superficie de siembra al 50% de la extensión de sus cultivos, con la esperanza de que se presenten las primeras lluvias en junio.

A pesar de los pronósticos de las autoridades que indican que no habrá lluvias en junio, existe la expectativa de que el clima cambiante de este año pueda generar precipitaciones, como las que comenzaron a registrarse en Querétaro, enfatizó.

“Tenemos la esperanza de que llueva al inicio de junio. Se esperan ocho ciclones, y hoy se informó que entra el primero. También se esperan lluvias para el norte, y esperamos que no sea un año difícil”, agregó.

El actual nivel del agua de la Presa Calles permitiría regar entre 2,500 y 3,000 hectáreas de los cultivos del Distrito de Riego 01, con sistema tecnificado.

Indicó que el Distrito de Riego 01 comprende cerca de 12,000 hectáreas, por lo cual apenas se podría regar el 25% de la superficie de esta zona de producción agrícola.

Gutiérrez de Luna manifestó que las condiciones actuales obligan a los campesinos a ser precavidos, con la esperanza de que se puedan generar precipitaciones superiores a las registradas el año pasado.