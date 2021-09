Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La degradación de Categoría 1 a 2 en seguridad aérea del País limitará la oferta de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, ya que las aerolíneas nacionales no podrán realizar vuelos con origen o destino en Estados Unidos.

“Si para marzo del próximo año no se recupera la categoría, sería un hecho negativo porque arrancaría este aeropuerto sin la posibilidad de operaciones de las mexicanas hacia Estados Unidos”, advirtió un experto en aeronáutica.

En mayo pasado, la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EU degradó de Categoría 1 a 2 en seguridad aérea a México tras una auditoría realizada a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), donde detectó incumplimientos en la materia.

Con esta rebaja, las líneas aéreas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos.

El experto resaltó que esto implicará que las líneas nacionales no podrán tener vuelos internacionales a Los Ángeles, Dallas, Miami o Nueva York, que al ser mercados con buena demanda en viajes de avión, ayudarían al arranque de estas empresas en Santa Lucía.

“Les va a restar la posibilidad de ir a esos mercados que siempre han sido muy buenos, que prácticamente se venden solos, y no poder hacerlo va a restar la posibilidad de mercados muy seguros en cuanto a pasajeros y buen ingreso”, señaló el experto.

Santa Lucía arrancará operaciones cuando el mercado aéreo México-Estados Unidos se encuentre en plena recuperación y sin que las líneas aéreas mexicanas puedan verse beneficiadas, expuso Gerardo Herrera, profesor de la Universidad Iberoamericana y experto en la industria aérea.

“Me cuesta trabajo ver la viabilidad económica de abrir en un nuevo aeropuerto, cuando no se puede aprovechar el mercado que está creciendo.

“El pastel está creciendo y me invitan a la mesa, pero yo no me puedo servir una rebanada”, ilustró.

El Gobierno federal sí espera que desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se realicen vuelos internacionales, pues el General Gustavo Vallejo, responsable de la construcción de la obra, afirmó recientemente que ya han acudido representantes de aerolíneas internacionales, entre ellas las estadounidenses.

Entre los que ya visitaron el proyecto están Delta Airlines y American Airlines, confirmó el mando militar a Grupo REFORMA.

Estas líneas aéreas podrán sumar vuelos desde y hacia Estados Unidos porque no tienen ninguna limitante como consecuencia de la degradación, lo que les dará absoluta ventaja, precisó Herrera.

Aunque se desconoce cuándo recuperará México la Categoría 1, el Canciller Marcelo Ebrard dijo se podría lograr en el primer semestre de 2022.

Fuentes internas de la Agencia Federal de Aviación (AFAC) confirmaron que podría ser hasta junio de ese año, debido al cronograma de trabajo establecido para volver a esta categoría.