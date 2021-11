Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El atraso en la digitalización de trámites en oficinas de gobierno está restringiendo los derechos de los ciudadanos, alertaron especialistas.

Con la pandemia, la demanda de servicios digitales para estos trámites ha aumentado y el rezago en la obtención de documentos y citas en las dependencias, que en teoría están habilitadas de forma electrónica, se ha evidenciado.

Entre éstos se cuenta la firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cédulas profesionales o la credencial de identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), documentos que abren la puerta al ejercicio de otros derechos como el del trabajo, la identidad y derechos fiscales cruciales para la operación de un negocio, así como el cumplimiento de las obligaciones con el fisco.

«Hay un retraso importante en las citas aun en dependencias que proporcionan, entre comillas, una cita digital. Un abogado recientemente no podía sacar su cédula y promovió un amparo para señalar que se le vulneraban sus derechos humanos.

«Se le concedió el amparo. Sí se vulneran derechos humanos», explicó José Antonio Sagredo, socio de GLZ Abogados.

En tanto, Michele Hernández Tafoya, director de Observatel, aseguró que de no atender este rezago, se tendrán mayores desigualdades.

«Empiezas a generar un entorno de posible exclusión con todos los efectos que esto trae. Amplias desigualdades, generas un entorno de inequidad.

«Debe de haber un enfoque donde se resuelva la brecha macro de acceso a internet, pero también que se empiecen a identificar estos problemas», comentó.

Agregó que aunque el costo de digitalizar los trámites no es bajo, es necesario destinarle recursos y contar con una política pública que permita guiar los esfuerzos de forma coordinada entre las dependencias.

Por su parte, José Alberto López Torres, socio de GLZ Abogados, advirtió que en la Ciudad de México urge digitalizar el Archivo General de Notarías y el Registro Público de Propiedad para dar certeza jurídica a los ciudadanos.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Digital 2021 del Centro México Digital, las entidades más retrasadas en gobierno digital y entorno regulatorio son Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas y Guerrero.