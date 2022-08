Antonio Baranda Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se limitarán los vuelos y el número de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y adelantó que el Gobierno de CDMX reforzará la Terminal 2, pues el Ejército ya tiene muchas obras.

En la mañanera, el Mandatario federal dijo que ya se tomó la decisión de reducir los vuelos y el pasaje en la terminal aérea por la saturación y agregó que tienen el Aeropuerto Felipe Ángeles, de Santa Lucía.

«Se tomó la decisión de limitar el número de vuelos, no hay mucho riesgo que se esté reformando la terminal y que al mismo tiempo se realicen los vuelos. La limitación es por la saturación», indicó.

«Ya no se puede porque no solo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje, ahora alguien hacia la observación de que los aviones son más grandes, y esto significa más gente, son el número de vuelos y el incremento de pasajeros, son muchas las operaciones del aeropuerto, y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, entonces se va a ordenar lo del uso del aeropuerto», afirmó.

Entrará CDMX a reforzar Terminal 2

El Presidente López Obrador informó que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, será el encargado de los trabajos de reforzamiento de la Terminal 2 del AICM, que tiene fallas estructurales.

El Jefe del Ejecutivo agregó que para las labores, el Gobierno federal le dará alrededor de 600 millones de pesos a la Administración capitalina.

«Vamos a reforzar la Terminal 2, y va a estar a cargo el Gobierno de la Ciudad de México la obra, para reforzar, sobre todo la cimentación porque tiene fallas estructurales, ya hay un proyecto y se va a reforzar», indicó.

López Obrador dijo que será una intervención para mediano y largo plazo para garantizar la seguridad de la gente.

«Hay dos, había dos opciones, una apuntalar para que se hiciera después una reparación de fondo y otra intervención para mediano y largo plazo y optamos por la segunda, lo vamos a hacer porque está de por medio la seguridad de la gente, nada más que conste que cuando hicieron esa Terminal hablaron de que era para 50 años, no aguantó porque no la hicieron bien, pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente. Este mismo año (inicia el reforzamiento), ha intervenido la UNAM y especialistas, es un promedio de 600 millones de pesos (federales)», expresó.

Militares tienen ‘mucha obra’ y hay que aliviarle carga

El Presidente López Obrador aseguró que el Ejército ya tiene «mucha obra» y se tienen que dividir el trabajo para aliviar la carga.

«Nosotros estamos saturados y tenemos mucha obra y tenemos que dividirnos el trabajo, ayudarnos mutuamente, aliviarnos la carga entre todos, ya no podríamos recurrir a los ingenieros militares que es lo mejor que hay en construcción, eficiencia, honestidad, ahorros, sí, pero tienen…

«Nos faltan 250 instalaciones militares para la Guardia, nos faltan, llevamos como mil 600 sucursales del Banco del Bienestar, nos faltan como mil, nos faltan pues como 550 kilómetros, no, cómo 600 kilómetros del Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum, nos falta el distrito de riego en Nayarit, Alejandro Gascón, ya no le quiero llamar Canal Centenario, ya ven que todos le llamaban así.

«Y todo quedó sin terminar, quedó Canal Centenario, pero no sé terminó en el Centenario, ya es distrito de riego Alejandro Gascón. Pero bueno, que yo recuerde todo es… ahhh, van a supervisar también el nuevo acueducto «El Cuchillo» a Monterrey, son 100 kilómetros.