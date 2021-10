Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y los empresarios Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala aparecen en una lista de personajes que presuntamente trasladaron recursos a paraísos fiscales.

El senador morenista Armando Guadiana, y la pareja del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, Julia Abdala, también están implicados en el uso de paraísos fiscales en la filtración denominada Pandora Papers, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Según la investigación, en la que participaron periodistas de El País, The Washington Post, la BBC, Proceso, entre otros, unos 3 mil mexicanos aparecen en la filtración y han usado empresas fantasma, fideicomisos opacos y maniobras para trasladar sus recursos a paraísos fiscales.

En 2017, Scherer Ibarra, quien renunció a principios de septiembre como consejero jurídico del Gobierno de Presidente Andrés Manuel López Obrador, era el único propietario de una empresa en Las Islas Vírgenes Británicas, según la investigación. La compañía, 3202 Turn Ltd, tenía activos de dos millones de dólares.

Scherer confirmó las operaciones y acotó que ocurrieron cuando él no era funcionario público.

En Florida hay una compañía con el mismo nombre que es propietaria de un departamento lujoso con vista al Mar en Miami y que fue comprado en 2006 por 1.2 millones de dólares.

En el caso de Arganis, titular de la SCT, aparece como propietario de una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas que tiene el nombre de Desbond Finance Limited.

Arganis también reconoció su participación en la empresa y aseguró que los recursos eran de su «ejercicio profesional en el sector privado».