Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los dos canadienses atacados a balazos el pasado viernes en Xcaret, Quintana Roo, y que murieron mientras recibían atención médica, están vinculados a la delincuencia organizada transnacional, reveló la Fiscalía General del Estado.

Hasta anoche, la Fiscalía General de la República hizo trabajos de coordinación con la Fiscalía del Estado para que la primera atraiga el caso por delincuencia organizada.

Los sujetos fallecidos fueron identificados como Robert James Dinh y/o Cong Dinh, y Thomas Cherukara, informaron fuentes ministeriales del estado y de la Guardia Nacional.

Robert James Dinh o Cong Dinh está supuestamente vinculado desde 2009 a una red criminal de lavado de dinero y tráfico de drogas en Canadá y el norte de Estados Unidos, principalmente éxtasis.

Por esos delitos, la Policía de Canadá (RCMP), en coordinación con el programa Be On the Lookout (BOLO), ofrecía una recompensa de 50 mil dólares a quien diera información sobre su paradero.

Según el historial criminal de este sujeto -que se remonta a 2009, y que estaba bajo la lupa de la DEA- huyó a Vietnam tras conocer de la recompensa en su contra y desde ahí lideró su organización criminal, de la mano de la mafia vietnamita.

La red del canadiense y los vietnamitas tuvo alcance en países como Australia, Canadá, EU y en Quintana Roo, México, zona que es disputada por los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

El otro canadiense fue identificado como Thomas Cherukara y, de acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, estaba relacionado, junto con Dinh, al tráfico de armas, drogas y robos.

Los hombres fueron atacados el viernes por un sujeto que al parecer había sostenido una discusión con ellos. En diversas fotografías difundidas por la Fiscalía del estado se observa al gatillero caminar al lado de una de las víctimas.

Después, el sujeto armado disparó contra los dos hombres y una mujer en la zona del bar. Las autoridades aún están abocadas en la ubicación del atacante.

Ataques al alza

Durante el último año se han perpetrado diversos ataques en sitios turísticos del Caribe. El último ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando dos narcomenudistas fueron asesinados frente a las playas del hotel Hyatt Ziva Riviera, en Puerto Morelos.

Un comando de al menos 12 personas llegó en una lancha, los asesinó y huyó en el mismo vehículo acuático, cuestión que quedó registrada en un video.

En octubre, una balacera en el restaurante «La Malquerida», en Tulum, cobró la vida de dos turistas extranjeras, una de Alemania y la influencer Anjali Ryot, originaria de la India.

En septiembre, una mujer fue atacada a balazos en la Quinta Avenida de Playa del Carmen (municipio de Solidaridad), una de las áreas peatonales más transitadas por turistas nacionales y extranjeros.

En junio, dos personas fueron atacadas en Playa Tortugas, en Cancún, con saldo de una mujer estadounidense herida. En ese mismo mes, cuatro hombres fueron asesinados en las playas Paraíso y La Esperanza, en el Parque Nacional Tulum.

