Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Iván Estrada, el Alcalde panista de Matehuala, San Luis Potosí, no sólo es señalado por ser un «aviador» en su propio Ayuntamiento y cobrar doble en la nómina, sino también es investigado por enriquecimiento ilícito y por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El pasado sábado, la Policía de Investigación (PDI) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de ejercicio abusivo de las funciones públicas, derivado de la detección de «aviadores» en la nómina del Ayuntamiento.

Fue así que la Fiscalía descubrió que el Edil presuntamente tenía un doble registro en la nómina de la Alcaldía: uno como alcalde y otro como prestador de servicios profesionales.

Según la investigación revelada ayer por el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, Estrada habría cobrado doble salario de forma quincenal a lo largo del último trimestre de 2021 y parte de 2022, apoderándose de más de 6 millones de pesos. Sin embargo, esta no es la única investigación que pesa en su contra.

En mayo pasado fueron difundidas una serie de grabaciones en las que se escucha a Estrada aceptar que tiene vínculos con un grupo delictivo para que pueda seguir operando en el Altiplano potosino sin contratiempos, una zona de alto riesgo para migrantes y automovilistas.

«Porque yo te digo, yo soy transparente y yo jalo con el cártel, transparente, y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está», se escuchó en uno de los audios.

Tras ser exhibido, Estrada acusó que las grabaciones fueron «fabricadas» y culpó a su antecesor Alejandro Segovia, del PVEM, de «una campaña negra» y ser el responsable de la operación criminal en Matehuala.

Posteriormente, el 27 de julio, Estrada fue detenido por agentes para comparecer por este caso y realizarle la toma de registro de voz, que inicialmente se negó a proporcionar de manera voluntaria, e incluso interpuso un amparo contra la resolución.

Ayer, el Fiscal Ruiz Contreras también confirmó que los audios sí corresponden a la voz Estrada.

«Sí, sí está confirmado que es su voz. El dictamen pericial así se concluye», indicó.

Por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen, el panista hasta el momento no cuenta con orden de aprehensión.

La situación jurídica del Edil se resolverá el próximo viernes cuando continuará su audiencia inicial.