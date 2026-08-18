Ligan a amigos de Andy con CJNG

Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Grabaciones difundidas este lunes señalan presuntos vínculos de los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán, identificados como amigos de Andrés Manuel López Beltrán, con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque en los audios no se menciona directamente al hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, Latinus presentó el reportaje bajo el título de «Clan Andy».

De acuerdo con el material difundido, Amílcar Olán, involucrado en diversas obras emblemáticas de la 4T, entre ellas el Interoceánico y el Tren Maya, habría pedido a su hermano Luis Alberto asociarse con el CJNG.

En una de las grabaciones, una persona que es identificada como Amílcar conversa con Ángel Montero, empresario que habría producido balasto para el llamado «Clan».

«Mi hermano va a estar al mando de todo. Ya habló con toda la gente de allá, de la ‘malandrada’. Sí, ya llegaron a hablar con él. A saludarlo y todo. Ya todos se cagaron», se escucha decir a quien es señalado como Amílcar.

El supuesto empresario responde: «¡Ah! ¿Sí los conoce?».

Quien es identificado como Amílcar insiste en que todos ellos, sin precisar a quiénes se refiere, son «compas» de su hermano.

En otra llamada, también de 2023, una persona identificada como Luis Alberto Olán afirma a su hermano que es amigo de Iván Cazarín Molina, alias «El Tanque», señalado como uno de los jefes del CJNG en Veracruz.

Según el audio, esa relación habría permitido que dejaran de extorsionar a un empresario dedicado al balasto en el sur de Veracruz.

«Él sabe conozco al ‘Tanque’, aquí, al de la maña, y como vio que no lo volvieron a molestar ese güey que lo llegó a extorsionar y que la madre, y ya le dije: ‘si yo me llevo con ‘El Tanque’, y él se quedó así ‘¡A poco!'», afirma supuestamente Luis Alberto.

El reportaje señala que documentos del Ejército identifican a Iván Cazarín Molina como uno de los operadores más visibles del CJNG y que, desde 2019, se advertía que asumiría el control de actividades delictivas en Veracruz.

También se refiere que ese brazo armado operaba en Tabasco durante esos años, presuntamente con el cobijo de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Adán Augusto López en esa entidad.

Asimismo, se señala que el CJNG estaría involucrado en actividades relacionadas con el huachicol en Veracruz.

De acuerdo con el material, Luis Alberto Olán ha sido acusado de homicidio, robo y asociación delictuosa y en 2023 tenía diversos expedientes abiertos en su contra.

La difusión de las grabaciones ocurre en el contexto de los señalamientos sobre López Beltrán, luego de que el Gobierno de Estados Unidos le suspendiera la visa.