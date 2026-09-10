Araceli Patricia Aguilar Moreno Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La capacidad de lectura entre adolescentes y jóvenes se está perdiendo a nivel mundial y existe una baja comprensión lectora debido a las pantallas, advirtió el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, al referirse a los resultados de la prueba PISA.

«El uso de pantallas puede favorecer una lectura centrada en imágenes y contenidos breves, lo que representa un reto para que las y los estudiantes lean y comprendan textos más complejos», señaló.

Durante el arranque de la Primera Jornada Nacional de Juegos Tradicionales, Delgado también planteó que el uso excesivo de celulares y otros dispositivos reduce el tiempo que niñas, niños y jóvenes destinan a jugar y convivir.

Luego de preguntar a unos 400 alumnos de la Escuela Primaria República Federal de Alemania, en Iztacalco, si tenían celular, y recibir una respuesta afirmativa de la mayoría, el titular de la SEP sostuvo que se busca recuperar el juego interactivo como una forma de convivencia.

«Porque con un celular dejamos de tener amigos, de convivir y se dejan de desarrollar habilidades para relacionarnos con los demás. Estos juegos no se juegan solos, se juegan en grupo para hacer amigos, divertirnos, pasarla bien, para enseñar cómo se gana algunas veces y cómo se aprende en otras. De eso se trata esta jornada que promueve la Secretaría en todo el país», subrayó.

La SEP puso en marcha la jornada en más de 3 mil 300 escuelas públicas del País, con una participación inicial de más de 500 mil integrantes de comunidades escolares.

La iniciativa, que se realizará del 9 al 11 de septiembre en planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior, promueve actividades como trompo, yoyo, canicas, balero, cuerda floja, resorte, ajedrez y rondas infantiles.

Delgado afirmó que los juegos tradicionales pueden funcionar como una alternativa de recreación activa ante el uso excesivo de pantallas, en medio del debate sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

«Esta gran iniciativa de nuestra Presidenta concibe al patio escolar no sólo como un espacio de descanso, sino como el corazón de una estrategia educativa, cultural y comunitaria indispensable; orientada a promover la convivencia, el aprendizaje, la salud y la recreación», destacó.

Durante el evento, funcionarios, invitados y estudiantes participaron en juegos como trompo, yoyo, canicas, balero, cuerda floja, encantados, quemados, matatena, resorte, ajedrez y rondas infantiles.