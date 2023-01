Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Morelos cerró 2022 en primer lugar en tasa de personas desaparecidas y no localizadas en todo el País.

Este problema agudiza la inseguridad y violencia en la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Morelos registra 37.4 casos por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a la entidad más de 400 por ciento arriba de la media nacional, que es de 8.5.

Además, durante 2022, en el estado se registró un aumento del 57 por ciento en reportes de personas desaparecidas con relación a 2021, al pasar de 470 a 738.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Morelos, creada el 18 de junio de 2019, sólo cuenta con 11 empleados para tratar de encontrar a mil 782 personas.

Esta insuficiencia de recursos en el Gobierno del exfutbolista ha obligado a la sociedad civil a asumir esta tarea, como quedó reflejado el 7 de diciembre de 2022, cuando la Brigada Nacional de Búsqueda de Morelos -integrada por colectivos y familiares de víctimas- localizó cuatro fosas clandestinas en el municipio de Cuautla.

El pasado 26 de noviembre, la Brigada inició un programa encaminado a realizar rastreos en 20 municipios de la entidad.

En este esfuerzo participan varios colectivos, así como familiares de al menos 300 personas que están en calidad de desaparecidas.

EQUIPO INSERVIBLE

A esta problemática abona que el sistema de videovigilancia en Morelos, con el que se combate al crimen y se previenen delitos, está prácticamente inservible. En la entidad hay apenas mil 908 cámaras, de las cuales por lo menos una cuarta parte, alrededor de 500, no sirve.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Morelos hay un repunte de 4 por ciento en la incidencia delictiva y número de víctimas.

Destaca el alza en algunas modalidades de robo (66.7 por ciento), secuestro (38 por ciento), homicidio (1.8 por ciento) y feminicidio (9.9 por ciento).

En julio de 2022, Fabiola García, fiscal de combate del feminicidio, reconoció que ningún crimen de mujeres se ha resuelto con cámaras del C5, en tanto que en agosto, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos reconoció que 478 de las cámaras no sirven.

Y aunque no se han reparado o sustituido los equipos, alegando falta de recursos, el Gobierno de Blanco sí incrementó el gasto en publicidad de la imagen del exfutbolista.

«El dinero no fue invertido de una manera eficiente. En 2021 sólo se invirtieron 50 millones de pesos en obra pública, 48 millones en el campo, 40 millones para desarrollo social, pero en publicitar la imagen del gobernador se gastó más de 300 millones», reprochó Julio César Solís, diputado y coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Morelos.

DÉFICIT DE ELEMENTOS

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que le faltan por lo menos ocho mil policías para que pueda garantizar la seguridad de los morelenses.

«No hay ninguna estrategia que dé resultados si no se tiene suficiente personal humano, nos falta un promedio de ocho mil policías en el estado; uno de los problemas graves por los cuales los jóvenes no quieren ser policías, pues es el bajo salario, entonces esperemos que esta próxima legislatura en el congreso se llegue a un acuerdo a aumentar los recursos, para aumentar los salarios de los policías», expresó el vicealmirante apenas en septiembre pasado.

El funcionario reconoció que los jóvenes no quieren formar parte de la dependencia debido a los bajos salarios, pues los uniformados ganan en promedio 8 mil 600 pesos mensuales, lo cual es «muy poco» para que estos jóvenes quieran arriesgar su vida en una entidad donde operan 14 organizaciones criminales.

En 2021, agregó el comisionado, sólo 44 jóvenes se capacitaron para ser policías, mientras que en 2022 están inscritos 100 en la academia de policía.