Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El General Luis Cresencio Sandoval no tiene que rendir cuentas ante la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, porque no es una instancia facultada para ello.

Así lo aseguró ayer el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de ser cuestionado sobre la cancelación de un encuentro entre el titular de la Sedena y diputados federales, para hablar sobre el hackeo a esa institución.

«No es exactamente cierto que el Secretario de la Defensa no haya querido rendir cuentas. Primero, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario, en este caso, el Secretario de la Defensa», afirmó.

Durante un encuentro con diputados de la Ciudad de México, el funcionario federal hizo un recuento el intercambio epistolar entre el General y los legisladores.

Según dijo, tanto el General Secretario como el presidente de la Comisión de Defensa, el panista Ricardo Villarreal, habían acordado llevar a cabo el encuentro en las instalaciones de Sedena, para el que incluso habían fijado fecha.

«Es una comunicación, una carta que envía el presidente de la Comisión de Defensa, que es el diputado Villarreal, un intercambio de cartas en la cual le expone o le propone al Secretario de la Defensa reunión de trabajo para revisar los temas presupuestales y que se le pueda dotar de más presupuesto a la Secretaría de la Defensa para evitar el hackeo, así dice el oficio», relató.

«El Secretario dice que no tiene ningún inconveniente pero que le pide, como lo hacen siempre, que esa reunión de trabajo y de intercambio de opiniones fuera de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa, acuerdan incluso una fecha».

Sin embargo, explicó el tabasqueño, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Barrera Sepúlveda, envió al General una carta irrespetuosa, que dio origen a la cancelación del encuentro.

«Hay una carta del Secretario de la Comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano donde, en términos por demás irrespetuosos, se dirige al Secretario de Defensa diciéndole que bajo ningún motivo acepta ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa», refirió.

«Ante este desaguisado, el Secretario de la Defensa informa al presidente de la Comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo, pero no era un citatorio para que compareciera a rendir cuentas».

Según el Secretario de Gobernación, los titulares de la Sedena, Semar y Guardia Nacional mantienen contacto permanente con la Cámara de Diputados y el Senado para el intercambio de información.