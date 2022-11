Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal invalidó una multa de 9 mil 622 pesos impuesta a Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por el supuesto desacato a una sentencia relacionada con los carros de lujo que vendió el INDEP en 2019 sin estar decomisados.

El Primer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad resolvió que el juez de amparo que dictó la multa a Higuera fue impreciso en su medida, porque se la impuso por ser superior jerárquico inmediato de una funcionaria señalada como responsable directa del desacato, cuando no lo era.

Nallely Velázquez Ángeles, agente del Ministerio Público Federal, es la funcionaria multada por el incumplimiento a la sentencia judicial y está adscrita a la Unidad Especializada en en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la FEMDO, cuyo titular es Guillermo Terán Pulido.

Higuera Bernal fue multado luego de que el 15 y 16 de diciembre de 2019, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) vendió 7 autos asegurados a la organización de hackers «Bandidos Revolutions Team» sin tener un fallo judicial.

Las unidades de alta gama, como Ferrari, Lamborghini, McLaren y Mercedes Benz, legalmente no podían ser enajenadas, ya que no eran propiedad de los acusados, sino de la empresa Intermediaria Sotecami, que presentó y ganó una demanda ante tal medida.