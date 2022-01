Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Sólo 39 de los 2 mil 469 municipios del país no habían registrado ni un solo caso de Covid-19 hasta el pasado 15 de enero.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) todos ellos comparten características de aislamiento relativo: se ubican en regiones montañosas, con baja densidad de población y con más de la mitad de su población con accesibilidad muy baja o baja a carretera pavimentada.

De dichos municipios, 34 se localizan en Oaxaca.

«La distribución territorial de la enfermedad ha sido heterogénea por factores como: la concentración de población en el ámbito urbano (más de 70 por ciento de la población nacional habita en ciudades), la conectividad de la red carretera, la movilidad de las personas o las características socioeconómicas de los territorios», indicó el Coneval en un nota informativa.

«La dispersión de la enfermedad ha seguido un patrón desde las zonas urbanas hacia las zonas periféricas para finalmente extenderse a las localidades rurales».

Desde el inicio de la pandemia, en 98.4 por ciento de los municipios del país se ha registrado al menos un caso confirmado de Covid-19. El 15 de enero había casos activos reportados en 66.5 por ciento de los municipios.

En la primera quincena de enero se registraron casos activos en 824 municipios en los que antes no había.

Los municipios que registraban más casos activos eran Iztapalapa, con 9 mil 734; Álvaro Obregón, con 8 mil 999, Gustavo A. Madero, con 8,872, Centro (Villahermosa), con 6 mil 644, y San Luis Potosí, con 6 mil 200.

El Coneval destacó que los municipios con mayor proporción de la población en situación de pobreza la incidencia de contagios ha sido relativamente menor respecto al resto.

En los 629 municipios con 80 por ciento o más de población en situación de pobreza, detalló, 38 de cada 10 mil personas han enfermado de Covid-19, mientras que, en los municipios con menos de 80 por ciento de población pobre la cifra es de 354.

El Coneval también señaló que hasta el 15 de enero de 2022, 254 municipios no han registrado decesos por SARS-CoV-2. La mayoría de ellos, precisó, se localiza en Oaxaca (184 demarcaciones), seguido por Chiapas (32) y Puebla (10).

Asimismo, informó que de los 301 mil 334 fallecimientos registrados hasta esa fecha en México, la mayoría se concentró en las zonas metropolitanas.

«Los registros más altos se distribuyen en las regiones occidente, pacífico, centro y en los municipios de la frontera norte. Las entidades federativas donde se ha presentado la mayor proporción de defunciones son: Estado de México (14.9 por ciento) y Ciudad de México (13.4 por ciento)», refirió.

¡Participa con tu opinión!