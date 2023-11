Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La UNAM determinó que el informe profesional de Xóchitl Gálvez y la tesis de licenciatura de Claudia Sheinbaum no son plagio.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios detalló las resoluciones en ambos casos.

«En días recientes, el presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería hizo entrega del dictamen en torno al informe profesional presentado en su momento por la ingeniera Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, el cual concluye que se trata de un trabajo original que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó.

«A su vez, el dictamen solicita a la autora envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional», indicó.

«En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Rectoría solicitó una opinión inicial a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información -como instancia que cuenta con los instrumentos técnicos adecuados para el análisis de estos casos- sobre las posibles coincidencias de su tesis de licenciatura con otros textos. Al respecto, se señala que no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis analizada».

La Universidad agregó que las denuncias sobre las supuestas irregularidades están enmarcadas dentro de la contienda político-electoral del próximo año y aclaró: «Debe quedar claro: la UNAM no puede, ni debe, verse involucrada en la disputa electoral».

Luego de que en septiembre, la red social X se dieron a conocer capturas de pantalla en las que se compara el informe con el que Gálvez obtuvo su título como Ingeniera en Computación por la UNAM con las fuentes originales, la senadora del blanquiazul aseguró que sólo fueron seis párrafos tomados de otras fuentes, incluidos en un trabajo de 77 páginas.

A principios de octubre, Gálvez compareció ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para revisar el caso .

Ante la eventualidad de que la UNAM decidiera anular su tesis, Xóchitl planteó a las autoridades la posibilidad de hacer otro trabajo.

«Yo respetaré y acataré lo que la UNAM diga», aclaró entonces.

A fines de septiembre la aspirante presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, también fue señalada de presuntamente copiar conceptos en su tesis de licenciatura de Física por la UNAM.

En su trabajo final, en 1988, titulado «Estudio termodinámico de una estufa de leña para uso rural», Sheinbaum retomó conceptos de autores sin acreditarlos a pie de página, según un análisis del documento difundido en redes sociales.

Sheinbaum, rechazó los señalamientos difundidos en redes sociales.