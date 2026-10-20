Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ingresó al Penal del Altiplano a César Jáuregui, ex Fiscal General de Chihuahua, tras cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria, derivado de la presunta intervención de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron el mandamiento judicial y trasladaron al ex funcionario la madrugada de este lunes para ponerlo a disposición de la jueza de control Mariana Vieyra Valdez, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, confirmaron fuentes federales.

El sábado pasado, la jueza ordenó la captura de Jáuregui y de Guillermo Arturo Zuany Portillo, ex Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas de la entidad, acusados de traición a la patria. Zuany permanece prófugo.

Ese mismo día, Jáuregui fue detenido inicialmente en la capital chihuahuense por la Fiscalía Estatal mediante una orden del fuero común por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, también vinculada a la incursión de los agentes estadounidenses.

Cerca de la medianoche de ayer, un juez local le concedió a Jáuregui la libertad provisional respecto a las imputaciones estatales.

Sin embargo, al salir de la audiencia, agentes federales lo reaprehendieron y lo trasladaron por vía aérea a Toluca. Alrededor de las 7:30 horas de ayer lunes, fue ingresado al penal de máxima seguridad.

«Aún no lo ponen a disposición del tribunal; yo creo que en estas horas lo están haciendo y luego nos notificarán a qué hora se programaría la audiencia», explicó Héctor Villasana, abogado defensor del ex Fiscal.

«El licenciado Jáuregui seguramente va a estar allá (en el Altiplano), entonces muy probablemente tenga que ser por videoconferencia, porque si fijan la comparecencia mañana (hoy) no nos da margen de movernos, sobre todo porque el jueves debemos estar acá (Chihuahua) atendiendo la audiencia (del fuero común)».

En el proceso por ejercicio ilegal del servicio público, la defensa de Jáuregui se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia en la que se definirá si el ex funcionario es vinculado a proceso continuará el próximo jueves a las 10:00 horas.